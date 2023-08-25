Повідомлення про вибухи у Калузькій і Тульській області почали надходити близько 1 ночі. Росіяни максимально оперативні та назнімали нам уже достатньо відео з роботою так званої ППО.

Читайте також Увімкнули гімн України: у Росії хакери зламали камери зі звуком, довівши до істерики окупантів

Вибухи не дають спокою росіянам

Як зазначають місцеві телеграм-канали, потужні звуки чули мешканці Тульської та Калузької області. Кажуть, що нагадували вони вибухи. Ясна річ, що вони вже припускають, що це так працює так звана ППО. Правда, офіційних коментарів, станом на 01:15 25 серпня, усе ще немає.

Мешканці чують гучні звуки: дивіться відео

Що б не відбувалося, у Калузькій області можна побачити яскраві спалахи в небі. Можливо, в регіоні теж хочуть мати білі ночі, тож намагаються освітити все навколо підручними засобами.

Очевидці зняли потужні спалахи у небі: дивіться відео

Щось дивне відбувається у небі: дивіться відео

Станом на 01:17 вирішили ще й закрити повітряний простір над аеропортом Внуково, що у Москві. Можемо висловити припущення, що столицю Росії знову діймають невідомі дрони. Моніторингові канали наші припущення підтвердили. Також додали, що призупинили роботу аеропорту Домодєдово.

А в Курській області розповідають про "аганькі". Мовляв, над небом їх було видно. Правда, влада відразу ж поспішила заспокоїти росіян. Кажуть, що то були якісь нічні навчання військових сил.

У Курській області бачили "аганькі": дивіться відео

Звернімо увагу, що моніторингові канали також пишуть про те, що "привітання від БпЛА" приймає аеродром Шайковка. Кількома днями раніше його вже атакували. Там знищили щонайменше один Ту-22М3.

Тим часом мешканці Калузької області вже встигли зняти "салют". Ну це вони так називають те, що відбувається у небі над ними. Відразу ж зауважимо, що їхній захват через кілька секунд змінився на страх, приправлений нецензурною лексикою. Якщо салюти, то лише такі.

У Калузькій області "салюти": дивіться відео

.