Славень пролунав з камер відеоспостереження, оснащених динаміками. В якийсь момент у низці російських міст ці камери "повстали" й увімкнувся гімн України.

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У росіян почалася істерика

Ролик почався з "базування" для росіян. Голос, який лунав з камер, нагадував їм, що вони мешкають у країні, яка лиш напоказ така могутня та непереможна.

На це люди у різних містах реагували по-різному. Хтось усміхався, хтось не розумів, що відбувається. А через якийсь час на повну хакери увімкнули гімн України. Тоді в окупантів добряче так поплавило. Одні почали затуляти руками вуха, мовляв, від почутого можуть мізки витекти. Були ті, хто обурювався, а були й ті, хто намагався зірвати камеру.

Росіянам у День Незалежності увімкнули гімн: дивіться відео

Гімн України звучав в Єкатеринбурзі, Анапі, Нижньому Новгороді, Москві, Бєлгороді, Кірові, Новосибірську. На відео видно, як корчаться співробітники у кафе, крамницях, складах та на СТО.

Тим часом Дмитро Кулеба запустив цікавий флешмоб. Він спільно з іншими очільниками МЗС почав "співати" гімн України у соціальних мережах.

Запостив перший рядок гімну

Дмитро Кулеба у публікації вирішив залишити перший рядок українського славня.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

– написав він.

У своєму дописі глава МЗС України позначив колег, щоб вони продовжили гімн. Він очікував, що відгукнуться міністри закордонних справ Естонії, Литви, Нідерландів, Швеції, Північної Македонії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Європейського Союзу, Канади та державного секретаря США.

Першу відповідь міністр отримав від Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, глави МЗС Ісландії. Підхопили цей флешмоб також інші очільник відомств.

Звернімо увагу, що з нагоди 32-го Дня Незалежності України Нацбанк випустив нові пам'ятні монети. Їх ввели в обіг 24 серпня 2023 року, а символізують вони сміливість української нації.