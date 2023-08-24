Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твітері почав "співати" гімн України. Він також "запросив" долучитися міністрів закордонних справ інших країн.
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Гімн України в твітері
Дмитро Кулеба залишив у своєму пості перший рядок українського гімну.
Ще не вмерла України і слава, і воля,
– написав він.
У цьому ж дописі він відзначив своїх колег, яких, очевидно, запрошує продовжити. Зокрема, він очікує відповіді від міністра закордонних справ Естонії, Литви, Нідерландів, Швеції, Північної Македонії, Великої Британїі, Франції, Німеччини, Італії, Європейського Союзу, Канади та державного секретаря США.
Водночас першу відповідь Кулеба отримав від Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, глави МЗС Ісландії.
Очільники МЗС інших держав відповіли Кулебі / Скриншот 24 Каналу
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