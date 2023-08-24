Поки українці чекають на винищувачі, у мережі відтворили політ F-16 над Києвом. Алекс Сторожук, автор іншого вірусного відео про матрьошку, з нагоди Дня Незалежності, опублікував новий потужний ролик.

Дивіться також Це боротьба за те, що важливо кожному: Зеленський звернувся до українців у День Незалежності

F-16 пролетіли над Києвом у формі герба

На відео винищувачі F-16 пролітають над Києвом, зокрема біля оновленого монумента "Батьківщина-Мати", у формі українського герба.

F-16 пролетіли над Києвом у формі герба: дивіться відео

"Історія показала нам, що, на превеликий жаль, не можна бути собі отак просто незалежним й жити без турбот… Проте, завжди можна довести свою міць та захистити право на свободу та, власне, Незалежність. А F-16 від наших союзників будуть дуже помічні в цьому питанні", – пише автор ролика.

Україна отримає винищувачі F-16: подробиці