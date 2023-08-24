Поки українці чекають на винищувачі, у мережі відтворили політ F-16 над Києвом. Алекс Сторожук, автор іншого вірусного відео про матрьошку, з нагоди Дня Незалежності, опублікував новий потужний ролик.
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F-16 пролетіли над Києвом у формі герба
На відео винищувачі F-16 пролітають над Києвом, зокрема біля оновленого монумента "Батьківщина-Мати", у формі українського герба.
F-16 пролетіли над Києвом у формі герба: дивіться відео
"Історія показала нам, що, на превеликий жаль, не можна бути собі отак просто незалежним й жити без турбот… Проте, завжди можна довести свою міць та захистити право на свободу та, власне, Незалежність. А F-16 від наших союзників будуть дуже помічні в цьому питанні", – пише автор ролика.
Україна отримає винищувачі F-16: подробиці
- США врешті-решт схвалили передачу Україні американських винищувачів F-16. Після цього Нідерланди й Данія підтвердили, що поставлять нашій країні 61 літак. Відомо, що Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів та ще 19 – від Данії.
- Обидві країни, а також Греція, погодилася перенавчати українських пілотів. У Данію прибуло 70 українців, серед яких не тільки пілоти, але й авіатори.
- Наразі не відомо, якої саме модифікації F-16 передадуть України. У Повітряних Силах ЗСУ сподіваються, що Україна отримає F-16 "гарних модифікацій". Також у ЗСУ зазначили, що передача F-16 "змінить геть усе".
- В основному F-16 розділяють на три покоління. За даними ЗМІ, на балансі Данії та Нідерландів винищувачі у версії F-16AM Block 20 MLU. Ця модифікація являє собою еквівалент Block 50/52, тобто теоретично рівна літакам другого покоління.