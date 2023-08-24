Пока украинцы ожидают истребителей, в сети воссоздали полет F-16 над Киевом. Алекс Сторожук, автор другого вирусного видео о матрешке, по случаю Дня Независимости опубликовал новый мощный ролик.

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F-16 пролетели над Киевом в форме герба

На видео истребители F-16 пролетают над Киевом, в том числе возле обновленного монумента "Батькивщина-Мать", в форме украинского герба.

F-16 пролетели над Киевом в форме герба: смотрите видео

"История показала нам, что, к большому сожалению, нельзя быть себе просто независимым и жить без забот... Однако, всегда можно доказать свою мощь и защитить право на свободу и, собственное, Независимость. А F-16 от наших союзников будут очень помогают в этом вопросе", – пишет автор ролика.

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