Пока украинцы ожидают истребителей, в сети воссоздали полет F-16 над Киевом. Алекс Сторожук, автор другого вирусного видео о матрешке, по случаю Дня Независимости опубликовал новый мощный ролик.
Смотрите также Это борьба за то, что важно каждому: Зеленский обратился к украинцам в День Независимости
F-16 пролетели над Киевом в форме герба
На видео истребители F-16 пролетают над Киевом, в том числе возле обновленного монумента "Батькивщина-Мать", в форме украинского герба.
F-16 пролетели над Киевом в форме герба: смотрите видео
"История показала нам, что, к большому сожалению, нельзя быть себе просто независимым и жить без забот... Однако, всегда можно доказать свою мощь и защитить право на свободу и, собственное, Независимость. А F-16 от наших союзников будут очень помогают в этом вопросе", – пишет автор ролика.
Украина получит истребители F-16: подробности
- США, наконец, одобрили передачу Украине американских истребителей F-16. После этого Нидерланды и Дания подтвердили, что поставят нашей стране 61 самолет. Известно, что Украина получит 42 самолета F-16 от Нидерландов и еще 19 – от Дании.
- Обе страны, а также Греция, согласились переобучать украинских пилотов. В Данию прибыло 70 украинцев, среди которых не только пилоты, но и авиаторы.
- Пока неизвестно, какой именно модификации F-16 передадут Украине. В Воздушных Силах ВСУ надеются, что Украина получит F-16 "хороших модификаций". Также в ВСУ отметили, что передача F-16 "изменит все".
- В основном F-16 разделяют на три поколения. По данным СМИ на балансе Дании и Нидерландов истребители в версии F-16AM Block 20 MLU. Эта модификация представляет собой эквивалент Block 50/52, то есть теоретически равна самолетам второго поколения.