Один з казусів – проблеми з рукою Путіна під час його промови. Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр звернула увагу на цей момент і потролила його просто в ефірі.
До теми Конфузи з голосом і годинником Путіна: політтехнолог висміяв недолугість диктатора
Що "говорила" рука Путіна
Президент Росії настільки захопився темою їжі, що не міг встежити за власною рукою. Вона просто "жила окремим життям". Путін разом з іншими представниками режиму пригадував "рибні четверги" в Радянському Союзі. Мовляв, Росії варто подумати над внутрішнім вживанням рибної продукції.
Увесь цей час його рука просто стрибала на диктаторському столі.
А шо з рукою, дєд? Якась біда у тебе з нею постійно,
– потролила Путіна Катерина Соляр.
Вона демонстративно в ефірі повторила недолугий жест президента Росії, чим висміяла його.
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Порада для Путіна від Соляр
Ведуча також відреагувала на ідею росіян про "рибну систему".
"Якщо риби багато – можливо, відправити її потрібно в космос, на "Луна-25"? Хоча, можливо, і не треба вам там "народонасілєніє" до риби привчати… Бо сьогодні у вас є море, а завтра – немає. Ви ж не знаєте, які вам сюрпризи Буданов готує", – посміялась Соляр.
Вона поділилась з росіянами рецептом страви без риби.
"Для того, щоб щі "хлєбать" – риба не потрібна. Потрібен лапоть і казан з-під українського борщу. Достатньо сполоснути його водою і називати ту воду "щі", а не виливати у кущі", – підсумувала ведуча.
Путін осоромився: останні новини
- На цьому ж засіданні Путін також насмішив світ тим, як не міг знайти годинник на власних руках. Курйозний кадр чітко видно на відео.
- На саміті БРІКС, до якого Путіна нібито під'єднали онлайн, він заговорив не своїм голосом. Найімовірніше, увімкнули записане напередодні відео, яке видали за "прямий ефір".
- Звісно, це не єдині казуси з диктатором. У липні 2023 року він публічно забрехався про Кримський міст.