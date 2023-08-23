Один з казусів – проблеми з рукою Путіна під час його промови. Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр звернула увагу на цей момент і потролила його просто в ефірі.

До теми Конфузи з голосом і годинником Путіна: політтехнолог висміяв недолугість диктатора

Що "говорила" рука Путіна

Президент Росії настільки захопився темою їжі, що не міг встежити за власною рукою. Вона просто "жила окремим життям". Путін разом з іншими представниками режиму пригадував "рибні четверги" в Радянському Союзі. Мовляв, Росії варто подумати над внутрішнім вживанням рибної продукції.

Увесь цей час його рука просто стрибала на диктаторському столі.

А шо з рукою, дєд? Якась біда у тебе з нею постійно,

– потролила Путіна Катерина Соляр.

Вона демонстративно в ефірі повторила недолугий жест президента Росії, чим висміяла його.

Соляр пройшлася по новому курйозі довкола Путіна: дивіться відео

Порада для Путіна від Соляр

Ведуча також відреагувала на ідею росіян про "рибну систему".

"Якщо риби багато – можливо, відправити її потрібно в космос, на "Луна-25"? Хоча, можливо, і не треба вам там "народонасілєніє" до риби привчати… Бо сьогодні у вас є море, а завтра – немає. Ви ж не знаєте, які вам сюрпризи Буданов готує", – посміялась Соляр.

Вона поділилась з росіянами рецептом страви без риби.

"Для того, щоб щі "хлєбать" – риба не потрібна. Потрібен лапоть і казан з-під українського борщу. Достатньо сполоснути його водою і називати ту воду "щі", а не виливати у кущі", – підсумувала ведуча.

Путін осоромився: останні новини