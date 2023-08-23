Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що російський президент перетворюється на невидимку, адже ніхто у світі не бачить його наживо, а в трансляції звучить не його голос.
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"Путін перетворився в президента-невидимку. Сидять чотири лідери, які на БРІКС приїхали, а Путіна немає – поряд порожній стілець", – зазначив Шейтельман.
Що сталось на саміті БРІКС з трансляцією Путіна: дивіться відео
Як відомо, російський президент не приїхав на саміт БРІКС у ПАР через ордер від Міжнародного кримінального суду. Замість Путіна приїхав глава російського МЗС Сєргєй Лавров.
Диктатор виступив по відеозв'язку, але не своїм голосом. У Кремлі випадково або ні запустили аудіодоріжку із записом звернення, що мала бути в навушнику Путіна.
Інцидент з годинником
На внутрішній зустрічі Путін шукав годинник на лівій руці, хоча мав його на правій.
Людина не може переплутати руку, на якій вона носить годинник,
– наголосив Шейтельман.
На думку політтехнолога, може бути дві причини такої дивної поведінки диктатора. Або це був не Путін, а його двійник, який звик носити годинник саме на лівій руці, або в російського президента розвинувся старечий маразм.
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