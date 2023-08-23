Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что российский президент превращается в невидимку, ведь никто в мире не видит его вживую, а в трансляции звучит не его голос.

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"Путин превратился в президента-невидимку. Сидят четыре лидера, которые на БРИКС приехали, а Путина нет – рядом пустой стул", – отметил Шейтельман.

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Как известно, российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР из-за ордера от Международного уголовного суда. Вместо Путина приехал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Диктатор выступил по видеосвязи, но не своим голосом. В Кремле случайно или нет запустили аудиодорожку с записью обращения, которая должна была быть в наушнике Путина.

Инцидент с часами

На внутренней встрече Путин искал часы на левой руке, хотя имел их на правой.

Человек не может перепутать руку, на которой он носит часы,

– подчеркнул Шейтельман.

По мнению политтехнолога, может быть две причины такого странного поведения диктатора. Либо это был не Путин, а его двойник, привыкший носить часы именно на левой руке, либо у российского президента развился старческий маразм.

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