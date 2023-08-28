Власне, за даними російських ЗМІ, безпілотник збили у Підмосков'ї. Його буцімто приземлили за якихось 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу, що в Люберцях, передає 24 Канал.

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Вертолітному заводу, приготуватися!

Потужний вибух потрапив на камеру спостереження: дивіться відео

Як кажуть місцеві мешканці Люберців, безпілотник збили у районі Коренево (Красково). Розташоване це місце за 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу імені Міхаїла Міля. Останній розташований у Томіліно (Люберці).

Камери зафіксували буцімто збиття безпілотника: дивіться відео

Слід зазначити, що цей завод не номінальний. Він займається дослідницько-конструкторською та науково-дослідною роботою. А також проєктуванням, будівництвом і випробуванням дослідних зразків вертольотів. Не виключено, що і тих, які наші військові знищують на фронті.

У росЗМІ пишуть, що експерти з Московського вертолітного заводу курують впровадження у серійне виробництво нових моделей, а також модифікацій вертольотів марки "Мі". Крім того, вони займаються супроводом експлуатації вертольотів як цивільного, так і військового призначення.

Дронами атакували не лише Москву

І, ясна річ, усі їх вдалося збити. Відповідне повідомлення зробило так зване міністерство оборони Росії. У відомстві зазначають, що близько 03:45 буцімто відбили атаку БпЛА. Переконують, що на Брянську область летіли відразу два дрони, але їх "збила ППО".

Повідомляли також, що дрон летів і на столицю. Відзвітував мер Москви Сєргєй Собянін. За його словами, сили ППО вночі у районі Люберців (що за 20 кілометрів від Москви), буцімто знищили безпілотник.

Запевняв, що попередньо немає інформації про постраждалих і руйнування. Водночас на місце події вирушили екстрені служби. Що б там не сталося, росіяни продовжують відчувати на собі наслідки війни, розв'язаної Путіним проти України.