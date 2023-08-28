По данным российских СМИ, беспилотник сбили в Подмосковье. Его якобы приземлили в каких-то 5 километрах от Московского вертолетного завода в Люберцах, передает 24 Канал.

Читайте также Два московских аэропорта приостанавливали работу: вводили план "Ковёр", задерживали рейсы

Вертолетному заводу, приготовиться!

Мощный взрыв попал на камеру наблюдения: смотрите видео

Как говорят местные жители Люберцев, беспилотник сбили в районе Коренево (Красково). Расположено это место в 5 километрах от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля. Последний расположен в Томилино (Люберцы).

Камеры зафиксировали якобы сбитие беспилотника: смотрите видео

Следует отметить, что этот завод не номинальный. Он занимается исследовательско-конструкторской и научно-исследовательской работой. А также проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов. Не исключено, что и тех, которые наши военные уничтожают на фронте.

В РосСМИ пишут, что эксперты с Московского вертолетного завода курируют внедрение в серийное производство новых моделей, а также модификаций вертолетов марки "Ми". Кроме того, они занимаются сопровождением эксплуатации вертолетов как гражданского, так и военного назначения.

Дронами атаковали не только Москву

И, конечно, все их удалось сбить. Соответствующее сообщение сделало так называемое министерство обороны России. В ведомстве отмечают, что около 03:45 якобы отбили атаку БПЛА. Уверяют, что на Брянскую область летели сразу два дрона, но их "сбила ПВО".

Сообщалось также, что дрон летел и на столицу. Отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы ПВО ночью в районе Люберцев (в 20 километрах от Москвы), якобы уничтожили беспилотник.

Уверял, что предварительно нет информации о пострадавших и разрушениях. В то же время на место происшествия отправились экстренные службы. Что бы там ни произошло, россияне продолжают ощущать на себе последствия войны, развязанной Путиным против Украины.