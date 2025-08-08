Руководитель Центра общественной аналитики "Башня", общественный деятель Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что это может быть информационно-психологической спецоперацией, чтобы убедить кого-то в том, что Беларусь действительно может начать войну против Украины.

Провокации со стороны Беларуси

Клочок отметил, что сама по себе Беларусь начать боевые действия против Украины не может. То, что Украина готова отражать атаку с территории этой страны, понимают, как отметил общественный деятель, даже в самой Беларуси.

Вряд ли белорусская армия будет способна выполнить успешную военную операцию,

– считает Клочок.

Общественный деятель подчеркнул, что время от времени Беларусь устраивает провокации. Два дня назад в Гомеле зафиксировали два БТР с красными метками, которые очень похожи на те, которые использовали россияне в начале широкомасштабного вторжения в Украину. Есть заявление от Центра противодействия дезинформации Украины, что это провокация.

Военные учения, которые будут проводиться в Беларуси, как подчеркнул Клочок, организовываются не просто так. С его слов, там будут военные из Северной Кореи, Китая. Это понимают на Западе. Поэтому Германия перебросила пять боевых самолетов Eurofighter в Польшу.

Общественный деятель считает, что воспринимать серьезно заявления, которые звучат со стороны Лукашенко, не стоит. По его словам, единственное, что может произойти – Путин может использовать территорию Беларуси для удара по Польше, Литве, Латвии или Эстонии. Этого в Европе очень боятся.

Клочок не исключает, что глава Кремля может это сделать, однако уверен, что Лукашенко привлекать свои войска к проведению военных операций не будет. Если бы он хотел это сделать, то, по мнению общественного деятеля, давно бы подобное осуществил.