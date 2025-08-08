Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок в етері 24 Каналу зазначив, що це може бути інформаційно-психологічною спецоперацією, аби переконати когось у тому, що Білорусь дійсно може розпочати війну проти України.

Провокації з боку Білорусі

Клочок наголосив, що сама по собі Білорусь розпочати бойові дії проти України не може. Те, що Україна готова відбивати атаку з території цієї країни, розуміють, як зазначив громадський діяч, навіть у самій Білорусі.

Навряд чи білоруська армія буде здатна виконати успішну військову операцію,

– вважає Клочок.

Громадський діяч зауважив на тому, що час від часу Білорусь влаштовує провокації. Два дні тому в Гомелі зафіксували два БТР з червоними мітками, які дуже схожі на ті, які використовували росіяни на початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Є заява від Центру протидії дезінформації України, що це провокація.

Військові навчання, які будуть проводитися в Білорусі, як підкреслив Клочок, організовуються не просто так. З його слів, там будуть військові з Північної Кореї, Китаю. Це розуміють на Заході. Тому Німеччина перекинула п'ять бойових літаків Eurofighter до Польщі.

Громадський діяч вважає, що сприймати серйозно заяви, які звучать з боку Лукашенка, не варто. З його слів, єдине, що може статися – Путін може використати територію Білорусі для удару по Польщі, Литви, Латвії чи Естонії. Цього в Європі дуже бояться.

Клочок не виключає, що очільник Кремля може це зробити, однак впевнений, що Лукашенко долучати свої війська до проведення військових операцій не буде. Якби він хотів це зробити, то, на думку громадського діяча, давно б подібне здійснив.