Військові історики, зокрема Зьонке Найтцель, попереджають, що формат російсько-білоруських навчань може стати початком нового конфлікту, передає 24 Канал.

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Як повідомляє t-online, у понеділок, 4 серпня, 5 німецьких винищувачів Eurofighter прибули на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький у Польщі.

Речник Повітряних сил Німеччини заявив, що з вівторка ці літаки розпочнуть польоти. Заплановано, що місія триватиме кілька тижнів.

Німецькі винищувачі мають допомогти польським збройним силам в контролювати повітряний простір НАТО та здійснювати спостереження за можливими російськими активностями вздовж східного флангу.

Ця місія – чіткий знак союзницької солідарності в межах НАТО. Вона забезпечуватиме надійне стримування і захист спільного повітряного простору,

– наголосили у німецьких ВПС.

Окрім винищувачів, до Польщі було передислоковано близько німецьких 150 солдатів.

Раніше до польського Жешува було також передислоковано дві системи ППО Patriot для захисту логістичного вузла, через який надходить озброєння для України.