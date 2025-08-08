Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лукашенко білоруському пропагандистському виданню.

Чи планує Лукашенко знову балотуватися?

Журналіст запитав у Лукашенка, чи планує той висувати свою кандидатуру. Все через те, що згідно з поправками до конституції Білорусі, у Лукашенка, крім нинішнього, "є ще один термін".

Ні, я зараз уже не планую, вже не планую. Я, єдине, можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він виглядає пристойно…

– відповів самопроголошений президент.

Лукашенко додав, що він "буде намагатися бути міцнішим за Трампа".

Політик також заявив, що, мовляв, був готовий не балотуватися ще на попередніх виборах, адже знав, що "люди його однозначно підтримають". Проте, за його словами, "люди сказали "ні'", тож йому "довелося залишитися".

Журналісти також запитали Лукашенка про його молодшого сина Миколу.

Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти хочеш спитати. Ні, ні, ні. Ось ти у нього спитай - ти його можеш так сильно образити цим,

– відповів він.

Натомість Лукашенко "допустив", що наступним президентом Білорусі може стати людина, яка буде проводити дещо іншу політику.