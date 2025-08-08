Причину він розповів в інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру, передає 24 Канал. Усе задля уникнення звинувачень у бік Білорусі.

Чому "Захід-2025" перенесли?

В білоруського диктатора запитали, чому вирішити змінити початковий план спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", і перенести основні маневри вглиб території останньої, трохи далі від західних кордонів.

Лукашенко відповів, що після повідомлень про намір проведення навчань здійняли галас, зокрема в Польщі та Балтії., частково і з боку України, бо там знають про замінування кордону і неможливість проходу з тієї території.

Ми ніколи не допустимо, і це з мого боку було заявлено, що ми ось сьогодні підемо наступати на Київ і так далі. Українці в це не вірять. Поляки, литовці, латиші – вони до сказу доходять, попереджають: ось, Сувальський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтику відріжуть, три країни захоплять натівські й так далі,

– заявив він.

За його словами, це було його розпорядження, націлене уникнути звинувачень з боку Заходу у тому, що Білорусь готується перерізати Сувальський коридор, захопити на першому етапі три балтійські республіки, а потім Польщу.

"Ми всім довели, що не збираємося нападати там і що навчання будемо проводити в центрі… Щоб не дати вам приводу і далі дорікати нам у тому, що ми збираємося напасти, як мінімум, на країни східного Євросоюзу", додав він.

До слова, у цьому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що Росія не просила Білорусь про пряму допомогу у війні проти України, оскільки пряме втручання могло б призвести до складнощів для Білорусі, зокрема військових наслідків.