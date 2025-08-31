Однако Туск и фон дер Ляйен все же провели пресс-конференцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Почему могли отменить пресс-конференцию Туска и фон дер Ляйен на границе с Беларусью?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает страны, граничащие с Беларусью и Россией. Руководство ЕС отмечает, что Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия "защищают границы".
Совместная конференция европейского чиновника с премьер-министром Польши Дональдом Туском планировалась на пограничном посту в Крынках. Службы безопасности сообщили, что на белорусской стороне недавно появились "солдаты с ружьями", а потому мероприятие было бы лучше перенести. Однако Туск и фон дер Ляйен не отказались от поездки к границе.
Я спрашиваю президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте? И я услышал слова, которые я хотел услышать, и для нас здесь, в Польше, они были очевидны: никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит,
– рассказал во время своей речи Дональд Туск.
По словам польского премьера, Европа таким образом показала свою настоящую решимость.
Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Польшей, назвав ее "прифронтовой страной", сталкивающейся с "целенаправленными и циничными гибридными атаками" в течение лет.
"Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит бок о бок с вами во всех возможных случаях", – отметила чиновница.
Вместе с Туском и фон дер Ляйен на брифинге присутствовали командиры Пограничной службы и армии Польши, которые привлечены к защите польско-белорусской границы. Чиновники находились также в месте, где хранятся элементы для строительства "Восточного щита" и осмотрели модернизированную стальную ограду.
Заметим! В Польше за 186 километров до админграницы с Беларусью установлен стальной забор высотой 5,5 метров с электронным барьером. Он разделяет страны на расстоянии 206 километров, включая речные участки. А в Люблинском воеводстве такой же электронный барьер установлен на участке длиной 171 километр.
Какие еще вопросы обсудили Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск?
Другой темой разговора чиновников была программа льготного кредитования SAFE. Согласно ей планируется перевооружение Европы, в частности, из-за усиления военного потенциала России.
Премьер-министр Польши заявил, что Украина и Европа не может идти на уступки России не может идти на уступки России, ведь "тонкая игра" с Путиным не будет иметь результатов и не обеспечат безопасности. Туск отметил, что сейчас существует необходимость держать жесткую и решительную позицию по противодействию агрессии России.
Россия может угрожать Европе
Президент Еврокомиссии ранее подчеркивала, что Россия не может силой менять международные границы. В связи с этим Украина должна самостоятельно принимать решение по вопросу территорий и подобных условий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что Россия может угрожать его стране. Поэтому в Берлине хотят расширить возможности добровольной военной службы. Чиновник отметил, что Владимир Путин не отказывается от намерения восстановить Советский Союз.
В марте еврокомиссар Андрюс Кубилюс говорил, что прекращение огня в Украине может усилить угрозу нападения России на Европу. По его информации, Путин к 2030 году или раньше будет готов к нападению на ЕС и НАТО.