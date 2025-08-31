Однак Туск та фон дер Ляєн все ж провели пресконференцію. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24.

Чому могли скасувати пресконференцію Туска і фон дер Ляєн на кордоні з Білоруссю?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідує країни, що межують з Білоруссю та Росією. Керівництво ЄС зазначає, що Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія "захищають кордони".

Спільна конференція європейської посадовиці з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском планувалася на прикордонному посту в Кринках. Служби безпеки повідомили, що на білоруській стороні нещодавно з'явилися "солдати з рушницями", а тому захід було б краще перенести. Однак Туск і фон дер Ляєн не відмовилися від поїздки до кордону.

Я запитую президентку, що вона думає з цього приводу. Чи готова вона брати участь у цій конференції, в цьому місці? І я почув слова, які я хотів почути, і для нас тут, у Польщі, вони були очевидні: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає і не потурбує,

– розповів під час своєї промови Дональд Туск.

За словами польського прем'єра, Європа таким чином показала свою справжню рішучість.

Урсула фон дер Ляєн висловила повну солідарність із Польщею, назвавши її "прифронтовою країною", що зіштовхується з "цілеспрямованими та цинічними гібридними атаками" протягом років.

"Я хотіла б підкреслити, що Європа стоїть пліч-о-пліч з вами у всіх можливих випадках", – зазначила посадовиця.

Разом з Туском та фон дер Ляєн на брифінгу були присутні командири Прикордонної служби та армії Польщі, які залучені до захисту польсько-білоруського кордону. Високопосадовці перебували також в місці, де зберігаються елементи для будівництва "Східного щита" та оглянули модернізовану сталеву загорожу.

Зауважимо! У Польщі за 186 кілометрів до адмінмежі з Білоруссю встановлений сталевий паркан висотою 5,5 метрів з електронним бар'єром. Він розділяє країни на відстані 206 кілометрів, включно з річковими ділянками. А в Люблінському воєводстві такий самий електронний бар'єр встановлений на ділянці довжиною 171 кілометр.

Які ще питання обговорили Урсула фон дер Ляєн та Дональд Туск?

Іншою темою розмови посадовців була програма пільгового кредитування SAFE. Згідно з нею планується переозброєння Європи, зокрема, через посилення військового потенціалу Росії.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Україна та Європа не може йти на поступки Росії, адже "тонка гра" з Путіним не матиме результатів і не забезпечать безпеки. Туск зауважив, що зараз існує необхідність тримати жорстку та рішучу позицію щодо протидії агресії Росії.

Росія може загрожувати Європі