Про це він сказав під час поїздки на польсько-білоруський кордон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також Прем'єр Польщі не радить Будапешт як місце для зустрічі Зеленського та Путіна

Що заявив Туск про мирні переговори?

За словами очільника уряду, останні дні та тижні війни показали, що "жодні поступки, жодна тонка гра з Путіним та агресивною Росією не призведуть до успіху, а також не гарантуватимуть нашу безпеку".

Польща, Європа, НАТО та США повинні знову, як колись, так само, як ми відчували підтримку всього Заходу 45 років тому, коли була заснована "Солідарність", також сьогодні повинні бути дуже жорсткими, рішучими та солідарними перед обличчям останньої версії імперії зла,

– наголосив Туск.

Він підкреслив, що настав час відмовитися від будь-яких поступок і максимально підготуватися до викликів.

"Польща добре готується, і Європейський Союз, і особисто президентка також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон – це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", – акцентував він.

Мирні переговори: останні новини