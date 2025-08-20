Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому Будапешт – невдале місце для зустрічі Зеленського і Путіна?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, що не підтримує ідею проведення можливих переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Угорщині.

Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце,

– написав польський прем'єр.

Туск зазначив, що вибір столиці Угорщини був би "історичною іронією". Саме тут у 1994 році підписали Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

Однак Росія порушила угоду, анексувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабну війну у 2022 році.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?