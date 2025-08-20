Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чому Будапешт – невдале місце для зустрічі Зеленського і Путіна?
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, що не підтримує ідею проведення можливих переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Угорщині.
Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце,
– написав польський прем'єр.
Туск зазначив, що вибір столиці Угорщини був би "історичною іронією". Саме тут у 1994 році підписали Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.
Однак Росія порушила угоду, анексувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабну війну у 2022 році.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?
- У Вашингтоні 18 серпня відбулась зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Після перемовин президент США зателефонував Володимиру Путіна та почав планувати зустріч лідерів України та Росії.
- Високопосадовець адміністрації Сполучених Штатів припускає, що перемовини Путіна та Зеленського можуть відбутися в Угорщині. А за словами канцлера Німеччини, зустріч може відбутись уже впродовж наступних 2 тижнів.
Водночас президент України запевнив, що готовий зустрітися з російським диктатором без будь-яких попередніх умов. Проте Путін нібито уникає цих перемовин, з метою приховати невдачу власної політики щодо України