Насамперед тому що Росії не потрібні мирні переговори. Таку думку 24 Каналу озвучили аналітик із нацбезпеки США Марк Тот та полковник збройних сил США у відставці Джон Світ.

Читайте також Трамп назвав головну перешкоду для зустрічі з Путіним

Який задум Путіна?

Марк Тот зазначив, що Путін вже оголосив, що не планує їхати на саміт "Великої двадцятки" у листопаді. Дональд Трамп теж заявив, що не поїде. Тому навряд чи це відбудеться.

Я не вірю, що це станеться. Путін постійно говорить, що НАТО повинно визнати свою провину, а Україна – відмовитися від незалежності. Зеленський дуже швидко заявляє, що повинне бути припинення війни перед тим як буде зустріч,

– пояснив він.

Зауважимо, що усі розмови про так звані мирні переговори з Росією відбуваються на тлі того, що окупанти постійно атакують цивільних українців. Тому Путіну не потрібні переговори.

Джон Світ підкреслив, що ворог продовжить атакувати Україну, вважаючи, що дотисне українців. Однак наша держава завдає ударів у відповідь вглиб Росії, по НПЗ, по складах боєприпасів та тих об’єктах виробництва, які збирають безпілотники.

Україна не буде підкорятися вимогам Росії. Путін все більше у розпачі. Йому не вистачає перемог на полі бою. Він підштовхує своїх генералів до того, щоб вони забезпечили їх. Генерали кажуть йому, що він хоче почути,

– сказав він.

За словами аналітика із нацбезпеки США, тому Путін намагається переконати росіян у тому, що вони перемагають. Однак насправді вони зазнають поразок.

Чи може відбутися зустріч у межах саміту G20?