Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський сайт "Офіційне публікування правових актів".
Чи поїде Путін на зустріч з Трампом у ПАР?
На сайті мовиться, що від Росії поїде ціла делегація. В її складі – заступник міністра фінансів, один із заступників Лаврова, начальник Експертного управління. А також російський шерпа Світлана Лукаш. Чиновники перебуватимуть у ПАР з 20 по 24 листопада.
Делегацію очолить заступник керівника адміністрації Максим Орешкін.
Путіна в списку нема. І загалом рівень представленості росіян досить низький – немає жодного міністра чи іншого високопоставленого представника.
Довідка. Шерпа – це офіційна назва російських представників у G20 і БРІКС. Вони готують порядок денний і угоди.
Чому Росія – член G20, але не G7?
Росію виключили із засідань Великої сімки в 2014 році після анексії Криму, але не з G20. До того з 1998 року Москві дозволили брати більше участі в політичних процесах, тож навіть мовилося про G8 чи формат "G7 плюс 1".
Трамп час від часу говорить про можливе повернення Росії у G7, тобто фактично про G8.
Із Великої двадцятки країну-агресорку не виключили тому, що "окремі країни" були проти. У 2022 році до цього питання повернулися знову, та без успіху.
Хто сказав, що Путін і Трамп можуть зустрітися в ПАР?
Таку заяву зробив президент Фінляндії Александр Стубб 3 листопада. За його словами, Путін і Трамп могли би зустрітися під час саміту G20 у Йоганнесбурзі, адже Росія входить у G20.
Стубб зробив таку заяву, оскільки занепокоєний ядерною ескалацією. Тобто він фактично закликав Путіна і Трампа порозумітися.
У світі новий виток ядерної ескалації
Росія останнім часом декілька разів заявляла про випробування зброї, яка може нести ядерний заряд. Це "Посейдон" і "Буревестник".
До того ж мовиться, що Росія не раз била по Україні ракетою 9М729, яка може нести ядерний заряд. Андрій Сибіга заявив, що з серпня 2025 року цю ракету запускали 23 рази. Ще два випадки пусків фіксували у 2022 році.
У відповідь США вирішили перевірити свою ядерну зброю. ЗМІ пишуть, що Америка готується випробувати міжконтинентальну ракету з ядерним потенціалом.
У Державній Думі Росії натомість погрожують відправити до Венесуели "Орешник".