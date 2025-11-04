Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский сайт "Официальное опубликование правовых актов".
Поедет ли Путин на встречу с Трампом в ЮАР?
На сайте говорится, что от России поедет целая делегация. В ее составе – заместитель министра финансов, один из заместителей Лаврова, начальник Экспертного управления. А также российский шерпа Светлана Лукаш. Чиновники будут находиться в ЮАР с 20 по 24 ноября.
Делегацию возглавит заместитель руководителя администрации Максим Орешкин.
Путина в списке нет. И вообще уровень представленности россиян достаточно низкий – нет ни одного министра или иного высокопоставленного представителя.
Справка. Шерпа – это официальное название российских представителей в G20 и БРИКС. Они готовят повестку дня и соглашения.
Почему Россия – член G20, но не G7?
Россию исключили из заседаний Большой семерки в 2014 году после аннексии Крыма, но не из G20. До того с 1998 года Москве позволили принимать больше участия в политических процессах, поэтому даже говорилось о G8 или формате "G7 плюс 1".
Трамп время от времени говорит о возможном возвращении России в G7, то есть фактически о G8.
Из Большой двадцатки страну-агрессора не исключили потому, что "отдельные страны" были против. В 2022 году к этому вопросу вернулись снова, но без успеха.
Кто сказал, что Путин и Трамп могут встретиться в ЮАР?
Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб 3 ноября. По его словам, Путин и Трамп могли бы встретиться во время саммита G20 в Йоханнесбурге, ведь Россия входит в G20.
Стубб сделал такое заявление, поскольку обеспокоен ядерной эскалацией. То есть он фактически призвал Путина и Трампа помириться.
В мире новый виток ядерной эскалации
Россия в последнее время несколько раз заявляла об испытаниях оружия, которое может нести ядерный заряд. Это "Посейдон" и "Буревестник".
К тому же говорится, что Россия не раз била по Украине ракетой 9М729, которая может нести ядерный заряд. Андрей Сибига заявил, что с августа 2025 года эту ракету запускали 23 раза. Еще два случая пусков фиксировали в 2022 году.
В ответ США решили проверить свое ядерное оружие. СМИ пишут, что Америка готовится испытать межконтинентальную ракету с ядерным потенциалом.
В Государственной Думе России взамен угрожают отправить в Венесуэлу "Орешник".