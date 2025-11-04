Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский сайт "Официальное опубликование правовых актов".

На сайте говорится, что от России поедет целая делегация. В ее составе – заместитель министра финансов, один из заместителей Лаврова, начальник Экспертного управления. А также российский шерпа Светлана Лукаш. Чиновники будут находиться в ЮАР с 20 по 24 ноября.

Делегацию возглавит заместитель руководителя администрации Максим Орешкин.

Путина в списке нет. И вообще уровень представленности россиян достаточно низкий – нет ни одного министра или иного высокопоставленного представителя.

Справка. Шерпа – это официальное название российских представителей в G20 и БРИКС. Они готовят повестку дня и соглашения.

Почему Россия – член G20, но не G7?

Россию исключили из заседаний Большой семерки в 2014 году после аннексии Крыма, но не из G20. До того с 1998 года Москве позволили принимать больше участия в политических процессах, поэтому даже говорилось о G8 или формате "G7 плюс 1".

Трамп время от времени говорит о возможном возвращении России в G7, то есть фактически о G8.

Из Большой двадцатки страну-агрессора не исключили потому, что "отдельные страны" были против. В 2022 году к этому вопросу вернулись снова, но без успеха.

Кто сказал, что Путин и Трамп могут встретиться в ЮАР?

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб 3 ноября. По его словам, Путин и Трамп могли бы встретиться во время саммита G20 в Йоханнесбурге, ведь Россия входит в G20.

Стубб сделал такое заявление, поскольку обеспокоен ядерной эскалацией. То есть он фактически призвал Путина и Трампа помириться.

В мире новый виток ядерной эскалации