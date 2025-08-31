Об этом он сказал во время поездки на польско-белорусскую границу вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что заявил Туск о мирных переговорах?
По словам главы правительства, последние дни и недели войны показали, что "никакие уступки, ни одна тонкая игра с Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, а также не будут гарантировать нашу безопасность".
Польша, Европа, НАТО и США должны снова, как прежде, так же, как мы чувствовали поддержку всего Запада 45 лет назад, когда была основана "Солидарность", также сегодня должны быть очень жесткими, решительными и солидарными перед лицом последней версии империи зла,
– подчеркнул Туск.
Он подчеркнул, что пришло время отказаться от любых уступок и максимально подготовиться к вызовам.
"Польша хорошо готовится, и Европейский Союз, и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница – это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", – акцентировал он.
Мирные переговоры: последние новости
- США пригрозили России новыми санкциями, если она не предпримет шагов к мирному урегулированию войны против Украины. Заявление было сделано во время срочного заседания Совета безопасности ООН после массированного удара по Киеву, приведшего к гибели более 20 человек.
- Дмитрий Песков заявил, что Россия готова искать мира, но обвинил Украину в нежелании идти на переговоры.
- Европейские союзники готовы отправить военных в Украину после прекращения огня для обеспечения третьей линии обороны в случае повторной российской агрессии. План "коалиции решительных" предусматривает развертывание европейских сил в Украине на 5 – 10 лет.