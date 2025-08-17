Повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як фон дер Ляєн прокоментувала територіальне питання України?

Фон дер Ляєн під час пресконференції висловилася щодо територіальних питань в Україні. Вона наголосила, що позиція Європи є чіткою.

Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що це рішення, яке повинно ухвалюватися виключно Україною і подібні умови не можуть бути прийняті без української сторони за столом переговорів.

До слова, за даними джерела Reuters, Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Дональдом Трампом та європейськими лідерами відкинув ідею відмови від Донецької області в обмін на заморозку війни. Водночас президент США заявив, що підтримує ініціативу Путіна.