Що заявили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у коментарі журналістам та усе, про їхні ключові заяви, розповідає 24 Канал.
Що заявили на пресконференції?
По вимогах Путіна неможливо "пройтися" під тиском зброї. Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою,
– Зеленський
Володимир Зеленський зазначає, що Європа має бути об'єднаною, як на початку війни. За його словами, Путін має дуже багато вимог і щоб пройтись по них треба багато часу.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що 19-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалено у ранньому вересні. За її словами, Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил.
Україна має стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник,
– заявила вона.