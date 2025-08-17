Що заявили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у коментарі журналістам та усе, про їхні ключові заяви, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський прибув до Брюсселя

Що заявили на пресконференції?

16:00, 17 серпня

По вимогах Путіна неможливо "пройтися" під тиском зброї. Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою,
– Зеленський

15:58, 17 серпня

Володимир Зеленський зазначає, що Європа має бути об'єднаною, як на початку війни. За його словами, Путін має дуже багато вимог і щоб пройтись по них треба багато часу.

15:56, 17 серпня

Урсула фон дер Ляєн заявила, що 19-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалено у ранньому вересні. За її словами, Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил.

15:54, 17 серпня

Президентка Єврокомісії на брифінгу із Зеленським каже, що Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил.

Україна має стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник,
– заявила вона.