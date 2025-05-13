Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью для "Европейской правды" указал на вызовы, которые встанут перед Евросоюзом в случае прекращения огня на украинско-российском фронте, передает 24 Канал.

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Россия может напасть на ЕС до 2030 года

Кубилюс считает возможной войну России с Европой в ближайшие годы. Литовский политик говорит, что в этом вопросе прислушивается к данным западныхданным западных разведок. Они утверждают, что Москва может быть готова напасть на ЕС до 2030 года. Агрессия Кремля против стран-членов Альянса может произойти даже раньше, в течение следующих трех лет.

По словам Кубилюса, экономика России уже перешла на военные рельсы и вернуться к прежнему состоянию просто не способна. Поэтому даже, если в Украине будет достигнуто длительное перемирие, Кремль и в дальнейшем будет усиливать производство вооружения. Это позволит ему начать новую агрессию.

Еврокомиссар по обороне признает, что фактически длительный мир в Украине создает угрозу для нападения России на другие страны Европы. В то же время он подчеркнул, что ЕС всеми силами поддерживает завершение войны в Украине. В то же время, говорит политик, надо оставаться реалистами: ни один мир не гарантирует, что Россия прекратит готовиться к следующим агрессиям. Единственный способ сдержать амбиции оккупантов – это усилить европейскую оборону и военную мощь.