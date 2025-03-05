Пентагон остановил наступательные кибероперации против России, оправдываясь желанием привлечь Москву к переговорам касательно Украины. В Европе с тревогой восприняли этот шаг США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo) внимательно следит за тем, как разведывательные службы США позиционируют себя в отношении России при администрации Трампа. Об этом заявил глава финской разведки Юха Мартелиус 4 марта.

Во вторник Supo опубликовала обзор национальной безопасности, в котором назвала Россию самой большой угрозой для Финляндии. Страна имеет общую границу с Россией длиной 1 340 километров.

На вопрос журналистов, можно ли и в дальнейшем доверять США как разведывательному союзнику, Мартелиус ответил, что обмен информацией продолжается, как и раньше. Он отметил, что сближение Трампа с Россией пока не повлияло на практический уровень сотрудничества в сфере разведки.

"Если станет очевидным, что интерес США к конкретным действиям против России ослабевает, то понятно, что каждый западный игрок должен рассматривать новые формы сотрудничества и дальнейшее развитие собственных усилий", – заявил он.

В своем отчете Supo отметила, что угроза безопасности со стороны России в отношении Финляндии и Европы будет продолжать расти, даже если война в Украине завершится.

"Когда война в Украине закончится, ресурсы России будут высвобождены для влияния в других местах", – говорится в отчете.

Отметим, что Москва уже давно ведет гибридные войны против соседних стран, в частности Финляндии.

Сейчас новая цель Кремля – подорвать поддержку Украины со стороны Запада, говорят разведданные.

К слову, в генштабе Румынии тоже предположили, кто может стать следующей жертвой Путина.