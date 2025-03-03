Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle. Интересно, что балтийских стран на саммите не было. Стармер даже начал мероприятие с извинений перед ними.

Смотрите также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Что известно об участии Финляндии в мирном плане по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказался об участии его страны.

Уже известно, что Финляндия участвует в поддержке подготовки мирного плана вместе с Норвегией. Но пока не ясно, кто именно из представителей страны это будет делать.

У нас будут переговоры с Украиной в ближайшие дни,

– сказал Стубб.

По его словам, на встрече не было взято новых обязательств по введению европейских войск в Украину.

"Великобритания и Франция настроены на определенное присутствие войск в Украине. Но те страны, которые имеют общую границу с Россией и ответственность за защиту НАТО на этой границе, понимают, что их взносы отличаются", – объяснил президент.

Стубб добавил: все участники саммита хотят прекратить войну, но понимают, что для мира нужен план. Стороны согласились, что поддержка Украины должна быть военной, политической и экономической.