Кроме того, он не исключает введения обязательной военной службы для женщин в долгосрочной перспективе. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Spiegel, передает 24 Канал.

Что заявил Мерц о Путине?

По словам канцлера, приостанавливать обязательную военную службу в Германии в 2011 году было "ошибкой с сегодняшней точки зрения". В частности, из-за российской угрозы, ведь Владимир Путин якобы нацелен не только на Украину.

Он (Путин – 24 Канал) хочет восстановить старый Советский Союз. И в него входит и часть моей страны (Германии – 24 Канал),

– сказал Мерц.

Поэтому если основанная на добровольности модель окажется недостаточной, придется "создать механизм" для возвращения к обязательной военной службе. Интересно, что привлечение женщин, призыв которых конституция пока не позволяет, потребует немалых изменений.

Кроме того, политик выразил скептицизм относительно возможности возобновления диалога с Путиным в ближайшее время.

В течение многих лет мы будем иметь дело с агрессивным российским авторитарным режимом, который не заинтересован в возвращении к порядку, основанному на правилах,

– отметил он.

Германия и война в Украине: последние новости