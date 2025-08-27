Капитуляция Киева только сыграет на руку Кремлю. Выступление политика на конференции в Кишиневе цитирует The Guardian, передает 24 Канал.
Что думает Мерц об окончании войны в Украине?
На совместной пресс-конференции с лидерами Молдовы, Франции и Польши немецкий политик заявил, что войну в Украине нельзя завершать "любой ценой".
Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует его, чтобы подготовиться к следующей войне,
– предупредил он.
Кроме того, Мерц обратил внимание на прогресс Молдовы на пути в Европейский Союз и отметил, что это "не следует считать как должное, поскольку все могло сложиться совсем иначе", имея в виду российскую агрессию против Украины.
Комментируя попытки России вмешаться в молдавскую демократию, канцлер добавил, что Европа остается "с вами в сохранении свободы и суверенитета".
Мерц и война в Украине: последние новости
- Канцлер Германии заявил, что дипломатические усилия для окончания войны в Украине лишь на начальной стадии, он сравнил их с преодолением 200 метров из 10 километров.
- По мнению Мерца, требования России относительно территориальных уступок со стороны Украины недопустимы. Политик сравнил их с требованием к США отдать Флориду.
- Также канцлер поддержал премьера-министра Бельгии Барта де Вевера, который выступил против конфискации замороженных российских активов, по крайней мере до завершения мирных переговоров. Это якобы повлечет последствия для финансовых рынков.