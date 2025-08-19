Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Соответствующие заявления немецкий политик сделал после встречи в Белом доме.
Что Мерц говорит о российских требованиях?
Какие еще заявления сделал немецкий канцлер?
Мерц отметил, что сейчас – решающее время для Украины. Он приветствовал заявления Трампа по гарантиям безопасности и призвал участвовать в них всю Европу. "Мои ожидания сегодня не просто оправдались, а были превышены", – заявил политик.
Немецкий канцлер вспомнил и о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого политики упоминали о вероятности двусторонней встречи Украины и России на уровне лидеров. "Любой подобный саммит должен быть тщательно подготовлен", – отметил Мерц.
Политик добавил, что не уверен в том, что у Путина будет достаточно мужества, чтобы встретиться с Зеленским.
"Они (Трамп и Путин – 24 Канал) договорились, что Зеленский и Путин встретятся в течение двух недель тет-а-тет. Место еще не согласовано. Затем Трамп выразил готовность присоединиться к ним в формате тройных переговоров", – объяснил Мерц.