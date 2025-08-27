Капітуляція Києва лише зіграє на руку Кремля. Виступ політика на конференції в Кишиневі цитує The Guardian, передає 24 Канал.

Що думає Мерц про закінчення війни в Україні?

На спільній пресконференції з лідерами Молдови, Франції та Польщі німецький політик заявив, що війну в Україні не можна завершувати "за будь-яку ціну".

Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, а Путін використає його, аби підготуватися до наступної війни,

– попередив він.

Окрім того, Мерц звернув увагу на прогрес Молдови на шляху до Європейського Союзу та зазначив, що це "не слід вважати як належне, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі російську агресію проти України.

Коментуючи спроби Росії втрутитися в молдовську демократію, канцлер додав, що Європа залишається "з вами в збереженні свободи та суверенітету".

