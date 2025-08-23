Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції ХДС в Оснабрюку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Як Мерц оцінює прогрес дипломатичних зусиль?

Німецький канцлер заявив, що його країна спільно з Європейським Союзом ще ніколи раніше не докладали стільки дипломатичних зусиль задля закінчення війни Росії проти України, як протягом останніх трьох тижнів.

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки постачання зброї", – наголосив лідер.

Водночас Мерц попереджає, що процес досягнення миру в Україні потребує терпіння. На його думку, на тлі заяв Володимира Путіна "всі" мають зрозуміти, "наскільки складним" буде це завдання у наступні тижні чи місяці.

Ми зробили перші кроки… Але дозвольте мені висловити це аналогією: ми перебуваємо на десятикілометровій ділянці й, можливо, подолали перші 200 метрів,

– заявив Фрідріх Мерц.

Що цьому передувало?