Темою мають бути мирні переговори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Луни у X.

Навіщо конгресвумен запросила депутатів дердуми до Конгресу?

Республіканка Анна Пауліна Луна запросила 4 депутатів держдуми Росії до Вашингтону на зустріч з членами Конгресу. Вони будуть говорити про мирні перемовини. Державний департамент США вже дозволив зустріч.

Луна у 2023 році була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Вона зокрема голосувала проти пакетів допомоги Україні.

У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, а у грудні з делегацією УПЦ МП, після чого заявила, що "переслідування християн за Зеленського не можна ігнорувати". У тому ж грудні вона внесла законопроєкт про вихід США з НАТО.

