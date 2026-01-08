Темою мають бути мирні переговори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Луни у X.
Навіщо конгресвумен запросила депутатів дердуми до Конгресу?
Республіканка Анна Пауліна Луна запросила 4 депутатів держдуми Росії до Вашингтону на зустріч з членами Конгресу. Вони будуть говорити про мирні перемовини. Державний департамент США вже дозволив зустріч.
Луна у 2023 році була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Вона зокрема голосувала проти пакетів допомоги Україні.
У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, а у грудні з делегацією УПЦ МП, після чого заявила, що "переслідування християн за Зеленського не можна ігнорувати". У тому ж грудні вона внесла законопроєкт про вихід США з НАТО.
США затримали судна тіньового флоту
Сполучені Штати 7 січня затримали два нафтові танкери, які були пов'язані з Венесуелою та тіньовим флотом. Йдеться про судна Marinera (Bella) та Sophia.
Танкер Marinera (Bella) йшов під російським прапором, а на борту також були громадяни Росії.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США можуть віддати під суд екіпаж захопленого танкера Marinera, який порушив санкції США.