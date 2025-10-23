Теоретически – последствия использования ядерных ракет могут быть катастрофическими для человечества. Эксклюзивно для 24 Канала эксперты разобрали характеристики российского оружия и предположили, почему именно сейчас о нем напомнил Кремль.

Для чего Россия в очередной раз провела ядерные учения?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что российские ядерные учения – это попытка осуществить психологическое давление не только на Украину. Говорится также о Западе – Европе и Соединенных Штатах.

После того как Дональд Трамп заявил, что третьей мировой не будет из-за Украины, Путин пытается продемонстрировать все, чтобы показать, что эта война может быть, а значит для того, чтобы это предотвратить, нужно осуществлять давление на Украину, чтобы она была готова к уступкам.

Соответственно, Россия проводит эти учения, чтобы информационно и психологически нагнетать ситуацию, что большая война может быть, риски большие, если именно Украина не будет идти на уступки,

– подчеркнул он.

В то же время бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский также предположил, что здесь можно говорить о подготовке к эскалации. Россия уже ведет гибридную войну против Европы, запуская на территорию европейских стран свои ударные и разведывательные беспилотники.

Интересно! В сентябре Россия и Беларусь провели совместные военные учения "Запад-2025". На них они могли отрабатывать использование ядерного оружия. В издании Bild отметили, что после залета российских дронов в Европу напряжение из-за российского ядерного оружия возросло.

Насколько ядерные ракеты оккупантов могут быть эффективными?

Во время учений российская атомная подводная лодка "Брянск" запустила ракету "Синева". Из Плесецка по полигону Кура на Камчатке – "Ярс".

Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, что они являются межконтинентальными ракетами. "Синева" – это ракета еще советской модернизации. "Ярс" является модернизацией "Тополя", также советского.

В целом последствия использования ядерного вооружения измеряются в отдельной величине megadeth – когда трупы считаются в миллионах.

Анатолий Храпчинский отметил, что "Ярс" может нести несколько боеголовок, поэтому последствия удара являются разрушительными. Ракеты могут долететь до США или из акватории Северного моря до Великой Британии.

Однако он напомнил, что Россия уже имела неудачные попытки испытания таких ракет. В частности, это заканчивалось подрывом шахты.

Стоит понимать, что Россия использует старые инструменты, старые достижения. Я ставлю под сомнение наличие вооружения, которое могло бы реально запугать мир. Да, россияне имеют ядерное оружие, но использование сомнительное,

– подчеркнул эксперт.

Связаны ли учения с приостановлением участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях?

В феврале 2023 года Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако Анатолий Храпчинский заметил, что на самом деле Москва вышла из этого договора давно из-за своих действий. Оккупанты уже изготавливали ракеты "Кинжал", нарушив договоренность.

Поэтому ядерные учения могут быть частью информационного давления из-за "качелей", которые сейчас есть между Россией и США.

Подобное мнение высказал и Александр Мусиенко. По его словам, благодаря демонстрации ядерного оружия Кремль хочет держать Вашингтон на крючке, чтобы иметь повод продолжать коммуникацию с США.

