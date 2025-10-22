Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Какие ракеты запускали россияне?

Владимир Путин принял участие в учениях стратегических ядерных сил. Россияне утверждают, что во время учений они "проверяли уровень подготовки органов военного управления".

Также были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет.

В частности, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" россияне осуществили пуск ракеты "Синева".

В учениях участвовали комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск" и самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Все задачи учений стратегических ядерных сил выполнены,

– цинично подытожили россияне.

Что известно о ядерном оружии в России?