Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Какие ракеты запускали россияне?
Владимир Путин принял участие в учениях стратегических ядерных сил. Россияне утверждают, что во время учений они "проверяли уровень подготовки органов военного управления".
Также были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет.
В частности, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" россияне осуществили пуск ракеты "Синева".
В учениях участвовали комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск" и самолеты дальней авиации Ту-95МС.
Все задачи учений стратегических ядерных сил выполнены,
– цинично подытожили россияне.
Что известно о ядерном оружии в России?
В феврале 2023 года Владимир Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Тогда он заявлял, что это решение "вынужденное", ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта".
Однако в июле 2025 Дональд Трамп заявил, что хочет подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений с Россией – действующее соглашение СНВ-3 истекает в начале 2026 года. Американский лидер также отметил необходимость продолжения переговоров во избежание ядерной угрозы.
В сентябре российский диктатор предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении СНВ-3, если США сделают то же самое.