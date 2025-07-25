Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время общения с журналистами 25 июля. Журналисты спросили президента США, хочет ли он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире.

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США и Россия готовят новое ядерное соглашение

Трамп ответил утвердительно, но отметил, что договор СНВ-3 действует только до начала 2026 года.

Я бы хотел этого. Но это проблема для всего мира. Мы имеем ограничения, и у них тоже есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим,

– сказал Трамп.

Что такое СНВ-3?

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, более известный как СНВ-3, подписали в 2010 году тогдашние президенты США и России – Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает взаимное сокращение развернутых ядерных арсеналов, устанавливая лимиты на количество межконтинентальных баллистических ракет, боезарядов и пусковых установок.

Срок действия договора истекает в январе 2026 года, пока никаких новых договоренностей для замены СНВ-3 не объявляли.