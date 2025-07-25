Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами 25 липня. Журналісти запитали президента США, чи хоче він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі.

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США та Росія готують нову ядерну угоду

Трамп відповів ствердно, але зазначив, що договір СНО-3 діє лише до початку 2026 року.

Я б хотів цього. Але це проблема для всього світу. Ми маємо обмеження, і у них теж є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим,

– сказав Трамп.

Що таке СНО-3?

Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, більш відомий як СНО-3, підписали у 2010 році тодішні президенти США та Росії – Барак Обама і Дмитро Медведєв.

Документ передбачає взаємне скорочення розгорнутих ядерних арсеналів, встановлюючи ліміти на кількість міжконтинентальних балістичних ракет, боєзарядів і пускових установок.

Термін дії договору спливає у січні 2026 року, наразі жодних нових домовленостей для заміни СНО-3 не оголошували.