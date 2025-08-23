Він заявив, що Росія має військову перевагу у північних широтах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що Путін заявив про "ядерний щит" Росії?
Щоб забезпечити свій суверенітет, гарантувати існування та розвиток, нам потрібно долати ті виклики, які породжує час,
– заявив Путін.
За словами кремлівського диктатора, під захистом ядерної зброї в Росії начебто розвиваються економіка та соціальна сфера, а також наголосив на "військовій перевазі у північних широтах".
Він каже, що ні в кого немає такого потужного криголамного флоту, як у Росії. Також він вважає, що Росія має технологічну перевагу роботи в Арктиці над усіма іншими країнами, через це її партнери, зокрема США, зацікавлені у співробітництві.
Останні заяви Путіна
Володимир Путін відвідав закрите місто Саров у Нижегородській області, де розташований один із ключових об'єктів ядерного збройового комплексу Росії. Ідеться про російський федеральний ядерний центр.
Він визнав зростання втрат російських військ на фронті в Україні та зниження ефективності сучасного озброєння. Він назвав це "найболючішим питанням", до якого "не хочеться постійно повертатися".
Путін також традиційно звинуватив у війні Захід. Російський диктатор заявив, що Росія, мовляв, робить усе для того, щоб закінчити війну, яку "почали у 2014 році проти населення Донбасу". Також Володимир Путін почав звинувачувати "західну пропаганду" у неправдивому висвітленні.