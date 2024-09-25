Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, підкресливши, що часто заяви російських можновладців не мають нічого спільного з реальністю, а здатність Росії здійснювати запуски ядерних ракет може бути взагалі фейком.

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Невдалий запуск "Сармату" показав, що ракета має недоліки

Військовий експерт звернув увагу на те, що росіяни досі хизуються тими ракетами, які свого часу були спроєктовані та виготовлені на підприємствах, які нині розташовані в Україні. А сучасні розробки оборонної промисловості Росії не надто надійні.

"Щодо ракети "Сармат", здається, лише одне випробування було успішним й ефективним. Всі інші спроби були невдалими. Як і та, що сталася днями в Архангельській області, яка продемонструвала для російського генералітету і вищого військово-політичного керівництва, що ця ракета має недоліки. І хоча вона вже поставлена на бойове чергування, однак свою спроможність виконувати завдання за призначенням показує лише час від часу", – наголосив Селезньов.

Нещодавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Архангельській області був випробувальним, тобто ядерного компонента, зі слів Селезньова, в тій ракеті не було. Він розповів, що вибухнув двигун та пальне, яке зберігалось там. Кратер від вибуху був утворений діаметром 62 метри. Все навколо було зруйновано.

Не виключено, що окремі елементи не спрацювали на етапі запуску чи польоту. Саме тому росіяни здійснюють запуски балістичних ракет над малолюдними регіонами Росії. Не дарма вони запускають ракети Х-101, Х-55, Х-155 над акваторією Каспійського моря, бо часто двигуни цих ракет дають збій і падають або у воду, або в степах,

– розповів Селезньов.

Довідка. "Сармат" – це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Вона має нести ядерний компонент, однак в момент випробувальних запусків ядерні боєголовки на цих ракетах не встановлюються. 22 вересня OSINT-аналітики повідомили про невдале випробування "Сармату" на космодромі Плесецьк в Архангельській області.