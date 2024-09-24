"Сармат" – це пристосування для дуже вузького кола людей. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, наголосивши, що як тільки про цю ракету було заявлено, можна було зрозуміти, що уявляє собою цей виріб.

Дивіться також У Путіна відреагували на провальне випробування ракети "Сармат"

Світ не сприймає погрози Кремля, а для запуску "Сармату" Росія не має технологій

Досвідчені фахівці, зі слів Асланяна, одразу сказали, що в Росії немає технологій для виконання певних намічених завдань, які були покладені на "Сармат", і що він не злетить.

"Росіяни щось там рили в землі, пороху насипали в мішечок, з сірниками балувалися, рано чи пізно мало вибухнути. Якщо взяти фокус-групу, вийти з опитуванням на вулицю і запитати, що люди думають стосовно російського "Сармату", всі тільки стиснуть плечима. Оце залякування – концентрація страху, яка людьми вже не сприймається", – озвучив Асланян.

Ведучий зазначив, що Кремль впевнений, що з ранку й до ночі увесь світ конспектує, що відбувається в Росії, що всі припадають до радіоприймачів та телевізорів, слухаючи про події на її території, її випробування. Однак насправді, на погляд Асланяна, це зовсім не так, ба більше – мало хто з іноземців взагалі знає про існування "Сармату".

У росіян постійно щось вибухає, вони постійно щось винаходять, в них взагалі все не так, як у всіх і їм це подобається. Для нас "Сармат" – це виробничий анекдот, для всього іншого світу – тільки привід запитати, а що це таке,

– вважає Асланян.

На космодромі Плесецьк OSINT-аналітики 22 вересня зафіксували невдале випробування ракети РС-28 "Сармат". Це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

На супутникових знімках видно великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і поблизу нього на місці пускової шахти. Це свідчить про те, що ракета вибухнула після запалювання або запуску. Це четверта невдала спроба випробування "Сармату".