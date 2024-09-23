22 вересня OSINT-аналітик повідомив, що Росія здійснила випробування своєї міжконтинентальної ракети РС-28 Сармат на полігоні Плесецьк, яке закінчилося "повним провалом". Також були опубліковані фото наслідків невдалого запуску.

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Що кажуть у Кремлі

У коментарі пропагандистам прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не має жодної інформації щодо результатів випробування ракети "Сармат". Він додав, що це питання належить до компетенції військових, тому порадив звертатися саме до них.

Зазначимо, що у Міноборони Росії наразі не робили жодних заяв із цього приводу.

У ЗМІ підкреслюють, що провальний запуск "Сармата" стався у період з 20 по 22 вересня 2024 року. Це вже щонайменше четверта невдала спроба випробування цієї ракети, що є катастрофічною подією для російської ракетної програми. Вдалий запуск ракети відбувся лише у 2022 році.

До слова, вибух "Сармата" знищив увесь полігон.