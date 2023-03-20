Так, Китай хоть и имеет ядерное оружие, но немного. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Что произошло с атомными бомбами России

В России же большой ядерный арсенал. Однако каждый такой заряд имеет срок годности – около 20 лет. Затем его нужно обновлять, поскольку происходит реакция распада радиоактивного элемента, и он просто остается внутри боеголовки.

Страна-агрессор не проверяла свои боеголовки со времен распада Советского Союза. Следовательно, маловероятно, что все они боеспособны. По разным оценкам, только половина из них пригодны к применению.

Гетман объяснил, если у боеголовки прошел срок годности, это значит, что там не может произойти цепная реакция – это и есть "грязная" бомба. То есть "грязной" называют просроченную атомную бомбу.



Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

Следовательно, у нее может сработать запал, она взорвется, но цепной реакции не произойдет. Поэтому все реактивное, что есть в боеголовке, разбросается на небольшую территорию.

Скорее всего, в России большое количество уже не атомных, а "грязных" бомб,

– предположил майор ВСУ.

Он объяснил, что проверка пригодности ядерной боеголовки очень сложный и дорогостоящий процесс. Россия и раньше не имела средств или не хотела этим заниматься, а сейчас и подавно.

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