Так, Китай хоть и имеет ядерное оружие, но немного. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Обратите внимание 90 секунд до апокалипсиса: как росли и менялись ядерные арсеналы России и США
Что произошло с атомными бомбами России
В России же большой ядерный арсенал. Однако каждый такой заряд имеет срок годности – около 20 лет. Затем его нужно обновлять, поскольку происходит реакция распада радиоактивного элемента, и он просто остается внутри боеголовки.
Страна-агрессор не проверяла свои боеголовки со времен распада Советского Союза. Следовательно, маловероятно, что все они боеспособны. По разным оценкам, только половина из них пригодны к применению.
Гетман объяснил, если у боеголовки прошел срок годности, это значит, что там не может произойти цепная реакция – это и есть "грязная" бомба. То есть "грязной" называют просроченную атомную бомбу.
Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала
Следовательно, у нее может сработать запал, она взорвется, но цепной реакции не произойдет. Поэтому все реактивное, что есть в боеголовке, разбросается на небольшую территорию.
Скорее всего, в России большое количество уже не атомных, а "грязных" бомб,
– предположил майор ВСУ.
Он объяснил, что проверка пригодности ядерной боеголовки очень сложный и дорогостоящий процесс. Россия и раньше не имела средств или не хотела этим заниматься, а сейчас и подавно.
Гетьман о ядерном оружии России: смотрите видео
Россия вышла из ядерного соглашения: что известно
- 21 февраля Владимир Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). А уже 28 февраля подписал соответствующий закон.
- Заметим, что СНВ-3 – последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией, подписанный в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. Соглашение предусматривает, что каждая сторона сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей.
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил, что у России нет возможности нарушать условия ДСНО, поскольку состояние ее ядерного оружия постоянно ухудшается. Следовательно, выход из договора свидетельствует о том, что либо Кремлю стыдно показывать свое ядерное оружие, либо его совсем нет.