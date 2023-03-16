Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, у России нет возможности нарушать условия ДСНВ, потому что состояние ее ядерного оружия постоянно ухудшается.

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Признание в слабости России

Жирнов отметил, что такие заявления российского диктатора – это пиар. Инспекции ядерного оружия в рамках этого соглашения не проводятся уже больше года. Он подчеркнул, что у России нет возможности нарушать условия ДСНВ, потому что состояние ее ядерного оружия постоянно ухудшается.

Это было признание в слабости России. О чем сказал Путин? Он говорил: самое главное, что они не проводят больше инспекций ядерного оружия с помощью американских инспекторов и наоборот,

– считает он.

Экссотрудник КГБ объяснил, что хоть Путин больше года угрожает всему миру ядерной войной, но чтобы нажать ту самую "красную кнопку", нужно иметь оружие, которое работает. Россия должна была дать США возможность убедиться, что ядерное оружие есть.

"Вдруг Путин говорит, что они отказываются впускать американских инспекторов. Это говорит о том, что ядерного оружия у Путина либо нет, либо оно в таком состоянии, что им ему стыдно показать его американским инспекторам", – убежден Жирнов.

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