Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, у России нет возможности нарушать условия ДСНВ, потому что состояние ее ядерного оружия постоянно ухудшается.
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Признание в слабости России
Жирнов отметил, что такие заявления российского диктатора – это пиар. Инспекции ядерного оружия в рамках этого соглашения не проводятся уже больше года. Он подчеркнул, что у России нет возможности нарушать условия ДСНВ, потому что состояние ее ядерного оружия постоянно ухудшается.
Это было признание в слабости России. О чем сказал Путин? Он говорил: самое главное, что они не проводят больше инспекций ядерного оружия с помощью американских инспекторов и наоборот,
– считает он.
Экссотрудник КГБ объяснил, что хоть Путин больше года угрожает всему миру ядерной войной, но чтобы нажать ту самую "красную кнопку", нужно иметь оружие, которое работает. Россия должна была дать США возможность убедиться, что ядерное оружие есть.
"Вдруг Путин говорит, что они отказываются впускать американских инспекторов. Это говорит о том, что ядерного оружия у Путина либо нет, либо оно в таком состоянии, что им ему стыдно показать его американским инспекторам", – убежден Жирнов.
Жирнов о выходе России из ДСНО: смотрите видео
Россия вышла из ДСНВ: что известно
- Во время своего обращения в федеральное собрание 21 февраля Путин объявил о временную остановку участия России в ДСНВ. В то же время он подчеркнул, что страна-террористка как раз приостанавливает участие, а не выходит из договора. Впоследствии глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Путин вынес соответствующий законопроект на голосование. Законопроект вступит в силу со дня его публикации.
- Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России, ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта". Также он жаловался, что страны Запада использовали договор, чтобы попытаться нанести стране-агрессорке стратегическое поражение.
- Кроме того, в МИД России заявили, что страна-террористка не будет наращивать ядерный арсенал после приостановления договора. В заявлении ведомства уже традиционно возложили ответственность за решение приостановить действие ДСНВ на США. ️
- Уже 28 февраля диктатор подписал соответствующий закон. Согласно этому закону действие договора приостанавливается с того же дня, когда документ официально опубликовали.