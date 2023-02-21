Первый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений подписали Джордж Буш и Михаил Горбачев в 1991 году в Москве. В нем говорится о лимитах боезарядов, а также средствах их доставки, сообщает 24 Канал.

Стоит прочесть Что такое ДСНВ и опробует ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении участия в ДСНВ

Во время своего обращения к федеральному собранию Путин объявил о временной остановке участия России в ДСНВ.

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях,

– заявил кремлевский диктатор.

В то же время он подчеркнул, что страна-террорист как раз приостанавливает участие, а не выходит из договора. Позже глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Путин вынес соответствующий законопроект на голосование. Законопроект вступит в силу со дня его публикации.

"Путин внес в Госдуму проект о прекращении участия в ДСНВ. Проект закона Госдума рассмотрит в среду (22 февраля – 24 канал)", – добавил Володин.

Кроме того, в МИД России заявили, что страна-террорист не будет наращивать ядерный арсенал после приостановления договора. В заявлении ведомства уже традиционно возложили ответственность за решение приостановить действие ДСНВ на США. ️

Что такое СНВ-3 или New START Это последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New Start. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

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Украина ответила на очередной ядерный шантаж

В МИД Украины заявили, что Россия продолжает свой ядерный шантаж, направленный на устрашение международного сообщества. Решение России о приостановлении участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это очередной провокационный жест Кремля.

Риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира,

– констатировали в украинском МИД.

Поэтому ведомство еще раз призвало мир дать решительный ответ на поведение России – следует немедленно принять меры по противодействию российским манипуляциям ядерным оружием.

Обратите внимание! В Вашингтоне уже прокомментировали заявление Путина о выходе из ДСНВ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным. По его словам, несмотря на происходящее в мире, США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".