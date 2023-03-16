Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, у Росії нема можливості порушувати умови ДСНО, бо стан її ядерної зброї постійно погіршується.

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Зізнання у слабкості Росії

Жирнов зазначив, що такі заяви російського диктатора – це піар. Інспекції ядерної зброї у рамках цієї угоди не проводяться вже понад рік. Він наголосив, що у Росії нема можливості порушувати умови ДСНО, бо стан її ядерної зброї постійно погіршується.

Це було зізнання у слабкості Росії. Про що сказав Путін? Він говорив: найголовніше те, що вони не проводять більше інспекцій ядерної зброї з допомогою американських інспекторів і навпаки,

– вважає він.

Ексспівробітник КДБ пояснив, що хоч Путін понад рік погрожує всьому світу ядерною війною, але щоб натиснути ту саму "червону кнопку", потрібно мати зброю, яка працює. Росія повинна була дати США можливість переконатися, що ядерна зброя є.

"Раптом Путін каже, що вони відмовляються впускати американських інспекторів. Це говорить про те, що ядерної зброї в Путіна або нема, або вона у такому стані, що їм йому соромно показати її американським інспекторам", – переконаний Жирнов.

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