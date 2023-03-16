Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, у Росії нема можливості порушувати умови ДСНО, бо стан її ядерної зброї постійно погіршується.
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Зізнання у слабкості Росії
Жирнов зазначив, що такі заяви російського диктатора – це піар. Інспекції ядерної зброї у рамках цієї угоди не проводяться вже понад рік. Він наголосив, що у Росії нема можливості порушувати умови ДСНО, бо стан її ядерної зброї постійно погіршується.
Це було зізнання у слабкості Росії. Про що сказав Путін? Він говорив: найголовніше те, що вони не проводять більше інспекцій ядерної зброї з допомогою американських інспекторів і навпаки,
– вважає він.
Ексспівробітник КДБ пояснив, що хоч Путін понад рік погрожує всьому світу ядерною війною, але щоб натиснути ту саму "червону кнопку", потрібно мати зброю, яка працює. Росія повинна була дати США можливість переконатися, що ядерна зброя є.
"Раптом Путін каже, що вони відмовляються впускати американських інспекторів. Це говорить про те, що ядерної зброї в Путіна або нема, або вона у такому стані, що їм йому соромно показати її американським інспекторам", – переконаний Жирнов.
Жирнов про вихід Росії з ДСНО: дивіться відео
Росія вийшла з ДСНО: що відомо
- Під час свого звернення до федеральних зборів 21 лютого Путін оголосив про тимчасову зупинку участі Росії в ДСНО. Водночас він наголосив, що країна-терористка саме призупиняє участь, а не виходить з договору. Згодом голова Держдуми Вячєслав Володін розповів, що Путін виніс відповідний законопроєкт на голосування. Законопроєкт набуде чинності з дня його публікації.
- Путін заявив, що це рішення "вимушене" та продиктоване необхідністю забезпечення безпеки Росії, адже ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту". Також він жалівся, що країни Заходу використовували договір, щоб спробувати завдати країні-агресорці стратегічної поразки.
- Окрім цього, в МЗС Росії заявили, що країна-терористка не нарощуватиме ядерний арсенал після призупинення договору. У заяві відомства вже традиційно поклали відповідальність за рішення призупинити дію ДСНО на США. ️
- Вже 28 лютого диктатор таки підписав відповідний закон. Згідно з цим законом, дія договору призупиняється з того ж дня, коли документ офіційно опублікували.