Розвідка США у своєму щорічному звіті про оцінку загроз заявила, що Москва збільшила свою залежність від ядерної зброї.

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Про що заявили в американській розвідці

У звіті мовиться, що через важкі втрати на полі бою в Україні "погіршили наземні та повітряні можливості Москви в галузі звичайних озброєнь та збільшили її залежність від ядерної зброї".

Крім цього, країна-агресорка залишається головною кіберзагрозою.

Хоча її кіберактивність, пов’язана з війною, не виправдала очікуваних нами темпів і впливу, Росія залишиться головною кіберзагрозою, оскільки вона вдосконалює і використовує свої можливості шпигунства, впливу та атак,

– додали у розвідці США.

Росія розробляє новий вид військової операції з використанням ядерної зброї

У міноборони Росії раніше заявили, що їхні військові фахівці розробляють операцію стратегічних сил стримування. Вона передбачає застосування "сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій" для буцімто захисту від "агресивного вектора зовнішньої політики США".

Росія вийшла з ДСНО