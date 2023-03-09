Розвідка США у своєму щорічному звіті про оцінку загроз заявила, що Москва збільшила свою залежність від ядерної зброї.
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Про що заявили в американській розвідці
У звіті мовиться, що через важкі втрати на полі бою в Україні "погіршили наземні та повітряні можливості Москви в галузі звичайних озброєнь та збільшили її залежність від ядерної зброї".
Крім цього, країна-агресорка залишається головною кіберзагрозою.
Хоча її кіберактивність, пов’язана з війною, не виправдала очікуваних нами темпів і впливу, Росія залишиться головною кіберзагрозою, оскільки вона вдосконалює і використовує свої можливості шпигунства, впливу та атак,
– додали у розвідці США.
Росія розробляє новий вид військової операції з використанням ядерної зброї
У міноборони Росії раніше заявили, що їхні військові фахівці розробляють операцію стратегічних сил стримування. Вона передбачає застосування "сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій" для буцімто захисту від "агресивного вектора зовнішньої політики США".
Росія вийшла з ДСНО
- 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Диктатор підписав відповідний закон 28 лютого, далі ноту передали США.
- У США підтвердили, що отримали повідомлення від Росії, проте наголосили, що готові продовжувати конструктивну взаємодію щодо контролю над озброєнням з Кремлем.