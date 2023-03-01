Про це, як пишуть російські ЗМІ, повідомив заступник глави Міністерства закордонних справ країни-терористки Сергій Рябков, повідомляє 24 Канал.

До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Росія дотримуватиметься обмеження

Однак він також зазначив, що хоч Росія й призупинила свою участь в ДСНО, вона буде дотримуватися обмеження "щодо кількості відповідних систем".

Ми вчора передали офіційну ноту американській стороні, в якій відфіксували, що виконання ДСНО припиняється. Але при цьому його центральні положення – обмеження щодо кількості відповідних систем – будуть нами дотримуватися,

– заявив Рябков.

Як рішення про призупинення участі в ДСНО пояснили в Росії

Раніше російські ЗМІ повідомляли, у пояснювальній записці до закону про вихід з Договору зазначена причина такого рішення. Звісно, у всьому винні США.

Так, договір передбачає, що з метою забезпечення контролю за дотриманням положень ДСНО, кожна із сторін має право здійснювати інспекційну діяльність. Однак при цьому США буцімто "цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за Договором у зазначеній сфері діяльності".

Також раніше Путін заявив, що це рішення "вимушене" та продиктоване необхідністю забезпечення безпеки Росії. За його словами ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту", а також використовували ДСНО, щоб спробувати завдати Росії стратегічної поразки. Тому він не може уявити, щоб американські військові проводили інспекції та "шастали" на російських ядерних об'єктах.

Тож Путін зазначив, що перш ніж повернутися до обговорення, у Росії "повинні для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни, як Франція та Великобританія", і як в країні-агресорці враховуватимуть їх стратегічні арсенали, тобто сукупний ударний потенціал НАТО.

Зазначимо, що прессекретар Путіна Пєсков сказав, що Росія таки може повернутися до Договору. Однак за умови, що Захід дослуховуватиметься до "занепокоєнь Москви з питань безпеки". Зараз же, за його словами, у заявах західних лідерів можна почути лише "безкомпромісне засудження Росії та відсутність будь-якої готовності враховувати її стурбованість".