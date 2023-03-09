Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 156 120 загарбників.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3441 (+5),

бойових броньованих машин – 6736 (+13),

артилерійських систем – 2465 (+2),

РСЗВ – 488,

засоби ППО – 254 (+1),

літаків / aircraft – 303,

гелікоптерів / helicopters – 289,

БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2098,

крилаті ракети – 873,

кораблі та катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1),

спеціальна техніка – 237 (+1).

Яка ситуація на фронті

Окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби вони відбили понад 110 атак ворога. Противник продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, намагаючись завдати шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

Ворог обстрілює населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. На Бахмутському напрямку ворожі атаки продовжуються, але наші захисники успішно їх відбивають. Обстріли противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.