С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 156 120 захватчиков.
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Потери врага в технике
- танков – 3441 (+5),
- боевых бронированных машин – 6736 (+13),
- артиллерийских систем – 2465 (+2),
- РСЗО – 488,
- средств ПВО – 254 (+1),
- самолетов / aircraft – 303,
- вертолетов / helicopters – 289,
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2098,
- крылатых ракет – 873,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1),
- специальной техники – 237 (+1).
Какая ситуация на фронте
Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки ВСУ отбили более 110 атак врага. Противник продолжает нарушать международное гуманитарное право, пытаясь нанести ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Враг обстреливает населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Бахмутском направлении вражеские атаки продолжаются, но наши защитники успешно отбивают их. Обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.